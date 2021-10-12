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بلاغات حول حدوث أعطال في تطبيق فيسبوك حول العالم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:13 م
مواقع التواصل
مواقع التواصل
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، ببلاغات حول حدوث أعطال في تطبيق فيسبوك حول العالم.

 

وقد اعترفت شركة فيسبوك عن وجود خلل كبير أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل.

 

ونشر حساب فيسبوك تغريدة على موقع تويتر أكدت فيها أن الشركة تعلم بوجود مشكلات في الوصول إلى الموقع، واضافت الشركه أنها تعمل علي إصلاح الخلل.

 

وقالت الشركة: " نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

 

ويذكر أن عدد كبير من مستخدمي تطبيق إنستجرام حول العالم، يواجهون مشكلة تتعلق بتحميل الصور، مساء اليوم، وذلك بعد أيام من تعرض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقاته لانقطاع لمدة ست ساعات.

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فيسبوك تطبيق فيسبوك بلاغات اعطال

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