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16 أكتوبر.. بداية عرض مسلسل "حي السيدة زينب"

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:34 م
مسلسل حي السيدة زينب
مسلسل حي السيدة زينب
أروي حمدي
ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "حي السيدة زينب" بداء من يوم السبت إلي يوم الأربعاء ومن المقرر عرضه على الساعة 7 مساء.

يدور الأحداث حول عدد من القصص الاجتماعية لقاطني "حي السيدة زينب"، وما يحدث فيها من يوميات اجتماعية، والتمسك بالعادات والتقاليد العريقة داخل هذا الحي.

مسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجار التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.

الكلمات المفتاحية

مسلسل حي السيدة زينب تأليف أحمد صبحي الفنانة سوسن بدر الفجر الفني إخراج محمد النقلي

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