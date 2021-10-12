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العثور على جثة مسنة ملقاة داخل جوال وسط الزراعات في الفيوم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:46 م
بطاقة السيدة
بطاقة السيدة
الفيوم : ريهام على
عثر الأهالي علي جثة سيدة مسنه تدعى خضرة محمود أحمد الصواف تبلغ من 85 عاما، من عزبة الجبل التابعة لمركز طامية ملقاة داخل جوال في أحدى الأراضي الزراعية المهجورة.

وتبين أن الجثة للسيدة التي كانت قد تغيبت منذ ظهر أمس الاثنين، وقامت عائلتها بنشر صورة بطاقتها الشخصية أمس علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والصفحات الإخبارية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة طامية بعثور الأهالي علي جثة سيدة مسنة داخل جوال وملقاة داخل أرض مهجورة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز والفريق المعاون وتبين من التحريات الأولية والمعاينة علي جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 85عاما داخل جوال وتقيم في عزبة الجبل

وقام رئيس المباحث بتكثيف التحريات وفحص جميع الكاميرات داخل وخارج العزبة لمعرفة الجناة، كما تم القبض علي بعض الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب الجريمة وجاري التحقيق معهم.

وتمت معاينة الجثة عن طريق النيابة العامة بمركز طامية والذي قررت نقل الجثة بسيارة مرفق الإسعاف الي مشرحة مستشفى طامية المركزية تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بسرعة ضبط الجناة واستدعاء المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات.

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