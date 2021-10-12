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استجابة لما نشرناه.. وزير التعليم يؤكد لـ "الفجر": إصدار شهادات الدور الثاني لطلاب الثانوية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:40 م
وزير التعليم
وزير التعليم
ريما خليفة
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارا هاما حيث أعلن أنه تم الانتهاء من إصدار الشهادات المؤمنة لطلبة الدور التاني للثانوية العامة وفي طريقها للمديريات ثم المدارس.

وقال في تصريح خاص لـ "الفجر": "على الطلاب استلام الشهادات من المدارس بعد الساعة العاشرة من صباح غدا الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ بإذن الله مع خالص تمنيات الوزارة بالتوفيق والسداد".

وكانت قد ناشدت منى أبو غالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر، وزارة التعليم العالي عبر موقع "الفجر"، بمد فترة التقديم للطلاب الملتحقين في الجامعات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد.

وقالت أبو غالي في تصريح لـ"الفجر"، إن طلبة الدور الثاني لم يتسلموا الشهادة من المدريات التعليمية، ومن المقرر أن يتم تسليم الشهادات للمديريات يوم الأربعاء وآخر تقديم للملفات يوم الخميس "معنى كده إنه هيكون في تكدس رهيب للتقديم أو تأخر بعض المدارس في استلام الشهادات وهذا سيمنع تقديم الطالب للملف في الموعد المحدد وسيؤثر على مستقبله".

واختتمت: "رجاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة تقديم الملفات حرصا علي صحة ومستقبل الطلبة".

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي الدكتور شوقي إصدار شهادات الدور الثاني للثانوية العامة

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