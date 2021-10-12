تفاصيل خطة ميلان للحفاظ على نجمه

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط للحفاظ على نجمه الفرنسي ثيو هرنانديز الذي ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية مؤخراً.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ميلان يرغب في رفع راتب هرنانديز من 1.5 مليون يورو سنوياً إلى 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هرنانديز يمتلك عقداً مع ميلان حتى صيف 2024 إلا أن الروسونيري يريد تحصين النجم الفرنسي بعقد جديد في الفترة المقبلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن هرنانديز ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية على أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.