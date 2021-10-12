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تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ خالد الصاوي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:39 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
مي مرسي
طمأن الفنان خالد الصاوي، جمهوره حول حالته الصحية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب "الصاوي"، قائلا: "بشكركم وبطمنكم أنا أحسن الحمد لله، وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد وبلا حكمة أصلا معلش".


كما كتب خالد الصاوي قائلا: "أنتم أغلى الناس مع كل حدث مفرح أو مقلق بلاقيكم.. أتمنى أسعدكم بشغلى كما تسعدوني بإخلاصكم وصدقكم".

وكان خالد الصاوي، قد آثار قلق جمهوره ومحبيه عقب ظهوره على كرسي متحرك مما جعل الجمهور يتسائل حول حالته الصحية.

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