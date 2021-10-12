سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. نص دعاء المطر والرعد والبرق





يريد المواطنون معرفة دعاء المطر والرعد والبرق، حي يبحثون عن دعاء "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" لمعرفة نصحه الصحيح، لذلك نستعرض معكم في السطور التالية أدعية المطر والبرق والرعد.





دعاء المطر والرعد والبرق



دعاء الرعد، هو سبحان الذى يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته .. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين".





وعن دعاء الرعد والبرق، فهناك الكثير منها كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يرددها، حيث جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه " الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".









وعن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفًا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض"، رواه البخاري.





وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"، رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر، قال الله تعالى: "أو كصيبٍ من السما".



