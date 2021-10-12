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هل ستشهد مصر أصعب شتاء في تاريخها؟.. محمود شاهين يجيب

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:21 م
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لأصعب فصل شتاء في تاريخها، قائلا: الحديث عن أن الشتاء سيكون أصعب شتاء على مصر شائعات ننفيها دائما.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الشائعات تنطلق دائما مع بداية الفصول القوية مثل فصل الشتاء، مؤكدا أن هذه التوقعات غير صحيحة بالمرة.

وأكد أنه لا توجد أي مؤشرات تشير إلى أن فصل الشتاء سيكون الأصعب على مصر وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميا في مصر يوم 21 ديسمبر.

الكلمات المفتاحية

محمود شاهين الطقس الشتاء

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