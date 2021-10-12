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تعرف على اسعار حلاوة المولد 2021 في المحال والمجمعات الاستهلاكية.. وهذه طريقة اختيارها

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:54 م
اسعار حلاوة المولد 2021
اسعار حلاوة المولد 2021
العديد من المواطنين يحتفلون بحلول المولد النبوي الشريف 1443، والذي يرتبط مع المصريين بحلوى المولد مثل السمسمية والحمصية والملبن وغيرها، والتي تختلف أسعارها من مكان إلى أخر، بالإضافة إلى الحيرة عند شراء تلك الحلويات.

وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الالكتروني، اسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات والمجمعات الاستهلاكية، طريقة اختيارها في السطور التالية:-

نصائح عند شراء حلويات المولد
وحتى لا تتعرض لشراء حلوى فاسدة، تعرض صحتك وصحة أسرتك للخطر، عليك اتباع الخطوات الآتية:-

الشراء من الأماكن الموثوق بها، والابتعاد عن شراء الحلويات مجهولة المصدر.

التأكد من عرضها داخل أماكن زجاجية مخصصة للعرض وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.

يجب أن تكون طازجة ذات لون فاتح وتتميز بالليونة.

اختيار قطع الحلوى المغلفة جيدًا، والابتعاد عن المكشوف منها والمعرض للأتربة.

التأكد من وجود تاريخ الصلاحية والانتهاء على الغلاف، إضافة إلى اسم المصنع.

يفضل الابتعاد عن الحلوى الملونة، والتي يدخل في مكوناتها الألوان الصناعية، لما تسببه من حساسية وضرر وخاصة للأطفال.

اسعار حلاوة المولد 2021 في المجمعات الاستهلاكية
طرحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حلاوة المولد عبر منافذها المختلفة، ونستعرض أسعارها فيما يلي:

طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- خصم 10% للكميات التي لا تقل عن 500 كيلو.

- عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة".

- جاء سعر علب حلاوة المولد الفاخرة بالمكسرات كالتالي: عبوة 3 كيلو بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات "باغ" بـ 375 جنيها.

- عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف"، وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

اسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات

وجاءت أسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات كالآتي:

متوسط سعر علبة ميني ما بين 200 إلى 250 جنيهًا.

متوسط سعر علبة وسط كرتون ما بين 350 إلى 450 جنيهًا.

متوسط سعر علبة وسط صفيح نحو 470 جنيهًا.

متوسط سعر علبة كبيرة نحو 550 جنيهًا.

متوسط سعر علبة جامبو نحو 800 جنيه.

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