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تأجيل موعد القمة الفرنكوفونية في تونس

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية التونسي سليم خلبوص يوم الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل القمة الدولية للفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها هذا العام في جزيرة جرية التونسية.

 

وقال خلبوص عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": المجلس الدائم للفرنكوفونية (تابع للمنظمة الدولية للفرنكفونية) الذي شاركت في اجتماعه اليوم، قرر السماح بتأجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في جربة بتونس لمدة سنة".

 

وتابع وزير التعليم التونسي السابق: "أتوجه بالشكر للدبلوماسية التونسية للعمل الرائع الذي بذلته للدفاع عن مصالح بلدنا بالاحتفاظ بحق تنظيم القمة.. مبروك جربة 2022".

 

وفي البداية، كانت هذه القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكن أرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 نوفمبر 2021 قبل أن يتم تأجيلها مجددا.

 

ولم يذكر خلبوص سببا للتأجيل الجديد، ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات التونسية بشأنه.

الكلمات المفتاحية

تونس القمة الفرنكوفونية

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