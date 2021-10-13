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مفاجأة كبرى.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل موسيماني

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي

 

طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، لعدم الإبقاء على بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، بعد الشروط التى وضعها للبقاء مع الأهلى وتجديد عقده. 

 

وترفض لجنة التخطيط فكرة تجديد عقد بيتسو موسيمانى فى الوقت الحالى، بعد الشروط الجديدة التى وضعها فى الساعات الماضية.

 

ونصح بعض أعضاء لجنة التخطيط محمود الخطيب برفض مطالب موسيمانى بشأن زيادة قيمة راتبه الشهرى ووضع شرط جزائى قوى، وترى لجنة التخطيط أن الشرط الجزائى قد يكون عائقا حال التفكير فى إقالة المدير الفنى مستقبلا حال عدم استقرار النتائج.

 

وهناك اتجاه من جانب جهاز الكرة فى القلعة الحمراء، لعقد جلسة مع المدير الفنى لإقناعه بتفعيل الموسم المتبقى والتراجع عن بعض الشروط من أجل تجديد عقده.

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