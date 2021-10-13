خبير سياحي: الأقصر تحتوي على ثلث آثار العالم (فيديو)

قال هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرف الشركات، إن الاقصر فقط تحتوي على ثلث أثار العالم، مشيرًا إلى أن مصر دولة غنية بالأثار بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى ضرورة تسويق الأثار من خلال استخدام الوسائل الرقمية، لأأن هذا من شأنه أن يزيد العائدات من السياحة.





وتابع "بيتر" خلال حواره مع الإعلاميان على الدهراوي، وأسامة أمين، ببرنامج "صناعة مصرية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن رقمنة السياحة هام للغاية، لأنه يتيح للمواطن أو للسائح حجز تذكرة الطيران أو الاقامة من خلال الانترنت في وقت سريع للغاية.



