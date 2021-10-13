حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/10/2021 ودرجات الحرارة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد المصرية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة المتوقعة.





حالة الطقس اليوم في مصر





قالت الأرصاد، إن طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.





وتابعت الأرصاد، أن طقس اليوم وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن سقوط الأمطار أعلنت الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وهي "مطروح، السلوم، الضبعة" على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 40%.





كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





البحر المتوسط حالتة معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.25 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر وتكون حركة الرياح شمالية غربية.









درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر





درجة الحرارة العظمى / درجة الحرارة الصغرى





القاهرة 31 21





الإسكندرية 28 20





وادي النطرون 30 20





طنطا 30 21





شبين الكوم 31 21





دمنهور 30 20





بلطيم 30 21





مطروح 27 18





السلوم 28 19





سيوة 31 17





بورسعيد 29 23





دمياط 28 23





الزقازيق 31 21





المنصورة 30 20





الإسماعيلية 31 21





السويس 32 20





العريش 28 22





رفح 28 22





رأس سدر 32 20





نخل 33 19





نويبع 33 26





طابا 31 22





كاترين 32 17





الطور 29 24





شرم الشيخ 35 26





الغردقة 35 25





مرسى علم 34 24





الفيوم 33 21





بني سويف 34 20





المنيا 33 20





أسيوط 35 20





سوهاج 37 22





قنا 39 23





الأقصر 39 24





أسوان 41 27





إدفو 41 26





أبو سمبل 40 27





الوادي الجديد 38 22





شلاتين 36 24





أبو رماد 34 22





حلايب 33 24





رأس حدربة 32 23