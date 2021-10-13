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بعد البرق والرعد.. "الأرصاد" تكشف عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أجمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، على ظاهرة البرق والرعد وسقوط الأمطار بالأمس، قائلا: "هذا هو خريف جمهورية مصر العربية، الخريف يتخلله أحيانًا بعض حالات من عدم الاستقرار، فهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة".

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع، وبداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار الأيام المقبلة، حيث تتراوح درجة الحرارة خلال النهار ما بين 32 درجة لـ33 درجة على القاهرة، وهناك ما يقرب من 10 درجات فرق ما بين العظمى والصغرى.

ولفت مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، إلى أن الطقس مستقر في الجونة، فالأجواء خريفية خلال فترات النهار، وسيستمع الجميع في أيام مهرجان الجونة بطقس مصر الممتع في هذا الوقت.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الأرصاد اجواء خريفية

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