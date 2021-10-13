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نور عمرو دياب تشارك جمهورها منزلها الجديد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:24 ص
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
آيه عبد العزيز
نشرت نور عمرو دياب فيديو جديد لها من داخل منزلها الجديد، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكشفت نور عمرو دياب إنها كانت تعاني من القلق خلال الفترة الماضية في حياتها، وقامت بالانتقال إلى منزلها الجديد.

وظهرت نور عمرو دياب بوضع ميك اب خفيف أمام الكاميرا، للاجابة بعض الأسئلة من قبل المتابعين ،كما حرصت نور عمرو دياب علي تقديم بعض النصائح إلي السيدات، حول الميك اب ونضارة البشرة والشعر وغيرها من نصائح الجمال

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