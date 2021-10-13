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خبير يكشف نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد المصري (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرف الشركات، إن السياحة صناعة في حاجة للتسويق بشكل جيد في العالم، مشيرًا إلى أن السياحة هي ركيزة هامة للاقتصاد المصري بنسبة 11.3%، وهي بذلك تعتبر عمود أصيل وقوي للاقتصاد المصري.

وتابع "بيتر" خلال حواره مع الإعلاميان على الدهراوي، وأسامة أمين، ببرنامج "صناعة مصرية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أي مشكلة في السياحة تعني وجود مشكلة في الاقتصادي، مشيرًا إلى ان الدولة تعمل على دعم السياحة على قدم وساق ليس لدعم العاملين فقط في هذا المجال، ولكن لأن السياحة مهمة لكل مواطن مصري، وللاقتصاد المصري ككل.

ولفت إلى أن عائدات السياحة وصلت في 2017 لـ8.9 مليار دولار، وهذا الأمر كان مرضي بعد سنوات عجاف من ثورة يناير، وبعد ذلك ارتفع العائد لـ11.3 مليار في 2018، بواقع 11 مليون سائح.

الكلمات المفتاحية

مصر السياحة الاقتصاد المصري

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