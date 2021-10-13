Advertisements

ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة شربين ومباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على مستريح الشيخ عطيه "م ش" استولى على مبلغ 13 مليون جنيه من أهالي القرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارًا يفيد بالنصب على أهالي قرية الشيخ عطية بشربين واستيلاء المتهم وشقيقه على ١٣ مليون جنيه.

جرى تشكيل فريق بحث نجح في ضبط المتهم الذي استولى على مبلغ 13 مليون جنيه، وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مستريح الدقهلية بوابة الفجر الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

منذ ساعة الا ربع

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ 33 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تفاصيل انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن بأمريكا

منذ نصف ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهمين بقتل تاجر شربين والتمثيل بجثته

الأموال العامة بالدقهلية تنجح فى ضبط مستريح استولى على 20 مليون جنيه من المواطنين

ضبط مستريح الغربية بعد جمع مبلغ 50 مليون جنيه من الأهالي

عاجل.. حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي في الدقهلية

مستريح جديد في ميناء دمياط.. استولى على 7 ملايين جنيه من المواطنين

خراب بيوت وضياع ثروات.. القبض على "مستريح" استولى على 500 مليون جنيه بالمنوفية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

08:23 ص

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

08:39 ص

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

05:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements