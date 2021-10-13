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ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:38 ص
محمد كشك
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة شربين ومباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على مستريح الشيخ عطيه "م ش" استولى على مبلغ 13 مليون جنيه من أهالي القرية.
كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارًا يفيد بالنصب على أهالي قرية الشيخ عطية بشربين واستيلاء المتهم وشقيقه على ١٣ مليون جنيه.
جرى تشكيل فريق بحث نجح في ضبط المتهم الذي استولى على مبلغ 13 مليون جنيه، وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.