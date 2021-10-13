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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء بمحافظة قنا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تشهد محافظة قنا اليوم الاربعاء، حالة من انخفاض درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو حار نهارًا مائل للدفئ ليلًا.

وتشهد محافظة قنا اليوم الاربعاء، انخفاضًا في معدل درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 39 درجة، فيما سجلت الصغرى 23 درجة.

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس اليوم الأربعاء

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار

وأضافت: "يشهد طقس اليوم فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

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