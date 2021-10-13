Advertisements

تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
حددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، الموافق 13-10-2021، حيث يسود استمرار  الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم
وتتوقع الأرصاد تعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة، بجنب نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم
- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري. 
يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.
يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.
- يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليلا.
- تسجل العظمى بالقاهرة 31 درجة والصغرى 21 درجة.

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس اماكن سقوط الامطار اليوم الطقس الامطار الارصاد الجوية اجواء خريفية

أخبار تهمك

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن بأمريكا

منذ 33 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 16 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ 37 دقيقة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية بكافة الأنحاء.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

نصحية هامة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

تعرف على مناطق سقوط الأمطار غدا الخميس 9-9-2021

حالة الطقس غدا.. أمطار بمطروح والسلوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-9-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

08:23 ص

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

08:39 ص

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

05:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements