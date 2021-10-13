تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم

حددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، الموافق 13-10-2021، حيث يسود استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتوقع الأرصاد تعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة، بجنب نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



تفاصيل حالة الطقس اليوم

- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

- يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليلا.