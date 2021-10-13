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شديد الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
شديد الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، لموافق 13-10-2021، حيث يسود استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، 

شديد الحرارة جنوبا
وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في ساعات الليل.

أمطر خفيفة على مناطق متفرقة
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة.

رياح نشطة أحيانا
وتتوقع الأرصاد وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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