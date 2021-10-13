بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليصل عند مستوى 10804.7 نقطة، ، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل عند مستوى 2682.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل عند مستوى 3634.1 نقط.