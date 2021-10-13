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بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:13 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليصل عند مستوى 10804.7 نقطة، ،كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل عند مستوى 2682.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل عند مستوى 3634.1 نقط.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو3.5 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 1.2 مليون ورقة منفذة على 814 ألف عملية ، وتم التداول على 99 سهم، ارتفع منهم نحو 4أسهم، ولم تتغير مستويات 95 سهم.