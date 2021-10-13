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ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الإستيلاء على أموالهم  مدعيًا أنه يمتلك أحد الشركات لخدمات السفر والسياحة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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