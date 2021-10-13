الري: إزالة التعديات على المجاري المائية تصل إلى ألف حالة يوميا (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة جميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية خلال 6 أشهر، بدأت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والمعنية منذ أيام في اعمال إزالة موسعة لجميع أشكال التعديات سوى على مجرى نهر النيل أو على الترع والمصارف بجميع المحافظات.



وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في حملة كبيرة لإزالة 3 آلاف حالة تعدى على فرع رشيد الذي يشهد قدر كبير من التعديات والتي تسبب في عمل اختناق بالقطاع المائي لهذا الفرع، و700 إزالة لفرع دمياط، موضحًا أن هذه الحملة أوشكت على الانتهاء.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه حتى الأمس تم إزالة أكثر من 5600 حالة تعدي، وهناك جهد هائل يتم حيث يتم إزالة 600-700 حالة تعد يوميًا وفي بعض الأيام تصل لأكثر من 1000 حالة إزالة؛ لتنفيذ تكليفات الرئيس في المدة المحددة، مشيرًا إلى أن حالات التعدي على المجاري المائية تصل لـ 165 ألف حالة تعدي، معتبرًا أن حملات الإزالة تعتبر ردع لأي متعدي، مؤكدًا أن الدولة جادة تمامًا ولن تقبل بوجود مخالفات في الفترة الحالية أو بظهور مخالفات جديدة.

