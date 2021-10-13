تعرف على سبب وقف فيلم "الملحد"

بعد بدء تصوير عده مشاهد من فيلم الملحد قرر صناع العمل إيقاف الفيلم وذلك لانشغال أبطال الفيلم حضورهم مهرجان الجونة السينمائي الذي تنطلق فعالياته غداً في دورته الخامسة.









فيلم الملحد بطولة شيرين رضا، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، أحمد حاتم ، نجلاء بدر ، مصطفى درويش والله وغيرهم من الفنانين إخراج ماندو العدل".









يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا شاركت في مسلسل حرب أهلية ضيفه شرف الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يسرا، محمود حجازي، جميلة عوض، باسل خياط وآخرون إخراج سامح عبد العزيز.