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مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء التعاون الاسلامي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:08 م
الإذاعات الإسلامية
الإذاعات الإسلامية
الفجر الفني

وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الإعلامية.

مثل "اتحاد الاذاعات الاسلامية " خلال توقيع المذكرة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، فيما مثل " اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي" المدير العام المكلف محمد عبدربه اليامي.

وتعزز المذكرة الرؤية المشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بنبذ التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب عبر نشر قيم التسامح والوسطية.

وتركز المذكرة على التعاون في مجال إقامة ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات والمبادرات والتغطيات، والاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث التي تدعم مجالات عمل الطرفين إعلاميًا، والتعاون في إنتاج التقارير والمحتوى الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع، والتنسيق في دعوة الإعلاميين من منظمة التعاون الإسلامي لحضور وتغطية الفعاليات والأنشطة الإعلامية.

وثمن الطرفان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للاتحادين للنهوض بصناعة الإعلام، والدعم الكبير الذي يوليه وزير الإعلام السعودي رئيس المجلس التنفيذي للاتحادين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للرؤى والخطط الإعلامية المزمع تنفيذها لتعزيز الدور الإعلامي الذي يضطلع به اتحادا "يونا" و"إيبو".
مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء التعاون الاسلامي
مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء التعاون الاسلامي
مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء التعاون الاسلامي
مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء التعاون الاسلامي

الكلمات المفتاحية

عمرو الليثي الفجر الفني اتحاد وكالات انباء التعاون الاسلامي اتحاد الإذاعات الإسلامية

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