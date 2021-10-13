خدت الشر وراحت.. نجيب ساويرس يعلق على حريق الجونة



علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس على حريق الجونة الذي نشب ظهر اليوم، وذلك في المؤتمر الصحفي المقام حاليًا لكشف تفاصيل المهرجان المقرر أنطلاقه غدًا الخميس.

وقال نجيب ساويرس: " أحنا المصريين عندنا أمثلة تحل أي حاجة، زي مثلا خدت الشر وراحت، ودا على الحريقة".

وأَضاف: "اللي يجي في الريش بقشيش، ودا على الخساير اللي حصلت بسبب الحريق انهاردة، وكل اللي همنا أن محدش اتصاب، بكرة بليل الناس لما هتيجي تدخل مش هتعرف أن كان في حريقة هنا".

