Advertisements

الرسوم جنيه واحد.. كيف تقدم طلب الحصول على مساعدة شهرية ضمانية؟

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:36 م
المساعدات الشهرية الضمانية
المساعدات الشهرية الضمانية
يسعى الكثير الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية، وتحديدًا الأفراد والأسر التي لا تتوافر لديها الأموال، وهو ما توفره مديريات التضامن الاجتماعي على أن تُحدد قيمة المساعدة طبقا لعدد الأفراد، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على طلب المساعدات الشهرية الضمانية.

المستندات المطلوبة لطلب المساعدات الشهرية الضمانية

1- صورة البطاقة.

2- بیان بالموقف التأميني.

3- المستندات الدالة على الحالة سواء عجز، أم أرملة، أم مطلقة، أم بنات، أم لأيتام.

4- شهادة ميلاد الأبناء القصر.

5- إثبات حالة القيد المدرسي الأول والثاني من العام الدراسي.

شروط الحصول على طلب المساعدات الشهرية الضمانية

1- مصري/مصرية.

2- السن: لا يقل عن 65 سنة «لا يُشترط السن للمصابين بعجز والأرامل والمطلقات».

3- الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج بشرط ألا يقل السن عن 50 سنة وألا يكن مؤمن عليهن.

4- عدم وجود دخل ثابت.

إجراءات طالب المساعدات الشهرية الضمانية

1- طلب الحصول على المساعدة الشهرية.

2- تقديم المستندات الدالة على حاجة المساعدة.

3- في حالة رفض الطلب يمكن لطالب الخدمة الضمانیة التقدم بطلب تظلم، موضحا به الأسباب ومرفق بها المستندات المدلة على ذلك.

إجراءات الجهة المقدمة لها طلب المساعدات الشهرية الضمانية

1- يتم البحث ميدانياً من قبل الوحدة الاجتماعية قبل ربط المساعدة، والتأكد من إقامة المواطن بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

2- يُعرض على اللجنة المختصة لربط المساعدة في حالة استحقاق المواطن.

رسوم خدمة طلب المساعدات الشهرية الضمانية

وفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، فإن رسوم خدمة طلب مساعدة شهرية ضمانية هي جنيه مصري واحد فقط لفتح ملف الأسرة.

الكلمات المفتاحية

المساعدات الشهرية الضمانية

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

هشام يكن: هذه حقيقة تصالحي مع مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعة

القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ 10 دقائق

أنه الأقرب للفوز بها.. الكشف عن المرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية

منذ 35 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن أسباب تأجيل ملف تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على شروط الحصول على مساعدة "علاج" من وزارة التضامن

الأوقاف تعلن عن تقديم مساعدات للأسر الفقيرة والأرامل.. تعرف على الشروط

ما لا تعرفه عن مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"

ننشر خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 للمستفيدين.. رابط تحديث الضمان الاجتماعي 2020

بالأنفوجراف التضامن في 2020: إنجازات قرض مستورة (حصاد)

ما هي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة من "التضامن"؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

05:29 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

05:41 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements