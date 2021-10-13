الرسوم جنيه واحد.. كيف تقدم طلب الحصول على مساعدة شهرية ضمانية؟

يسعى الكثير الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية، وتحديدًا الأفراد والأسر التي لا تتوافر لديها الأموال، وهو ما توفره مديريات التضامن الاجتماعي على أن تُحدد قيمة المساعدة طبقا لعدد الأفراد، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.





تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على طلب المساعدات الشهرية الضمانية.





المستندات المطلوبة لطلب المساعدات الشهرية الضمانية





1- صورة البطاقة.





2- بیان بالموقف التأميني.





3- المستندات الدالة على الحالة سواء عجز، أم أرملة، أم مطلقة، أم بنات، أم لأيتام.





4- شهادة ميلاد الأبناء القصر.





5- إثبات حالة القيد المدرسي الأول والثاني من العام الدراسي.





شروط الحصول على طلب المساعدات الشهرية الضمانية





1- مصري/مصرية.





2- السن: لا يقل عن 65 سنة «لا يُشترط السن للمصابين بعجز والأرامل والمطلقات».





3- الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج بشرط ألا يقل السن عن 50 سنة وألا يكن مؤمن عليهن.





4- عدم وجود دخل ثابت.



