Advertisements

بعد تألقه مع الديوك الفرنسية.. بنزيما يحصد جائزة جديدة في مسيرته

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:48 م
بنزيما
بنزيما
نورهان حسن
شهدت بطولة دوري الأمم الأوروبية تألق كبير من عدد من نجوم المنتخبات الأوروبية المختلفة، والتي جاء على رأسها النجم الفرنسي "كريم بنزيما" مع الديوك الفرنسية.

وساهم بنزيما مع المنتخب الفرنسي في كافة الأدوار حتى وصلوا إلى النهائي وتوجوا باللقب بقيادة ديشامب، وذلك على حساب المنتخب الإسباني بقيادة لويس انريكي.

وحصد بنزيما اليوم جائزة جديدة في مسيرته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، وذلك بإعتبار هدفه في النهائي أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية.

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، تمكن من حصد لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بثنائية مقابل هدف وحيد للإسباني.

الكلمات المفتاحية

فرنسا ريال مدريد دوري الأمم الاوروبية دوري أمم أوروبا بنزيما

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن أسباب تأجيل ملف تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أنه الأقرب للفوز بها.. الكشف عن المرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية

منذ 35 دقيقة

هشام يكن: هذه حقيقة تصالحي مع مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

منذ أقل من ساعة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ 10 دقائق

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هازارد vs مبابي.. مواجهة هجومية مرتقبة بين ديشامب ومارتينيز في نصف نهائي المونديال

كيف كان مشوار المنتخب الفرنسي حتي تأهله لربع نهائي مونديال روسيا؟

تعرف على أبرز إنجازات فرنسا قبل نهائي المونديال؟

بين فرنسا والجزائر.. ماذا فعل كريم بنزيما ليستحق الانضمام لكتيبة بلماضي؟

بيرلو يأمر يوفنتوس بالتعاقد مع هدف ريال مدريد

"عودة القناص".. ماذا قدم كريم بنزيما في 81 مباراة مع منتخب فرنسا؟ (أرقام)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

05:29 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

05:41 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements