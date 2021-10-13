بعد تألقه مع الديوك الفرنسية.. بنزيما يحصد جائزة جديدة في مسيرته

شهدت بطولة دوري الأمم الأوروبية تألق كبير من عدد من نجوم المنتخبات الأوروبية المختلفة، والتي جاء على رأسها النجم الفرنسي "كريم بنزيما" مع الديوك الفرنسية.





وساهم بنزيما مع المنتخب الفرنسي في كافة الأدوار حتى وصلوا إلى النهائي وتوجوا باللقب بقيادة ديشامب، وذلك على حساب المنتخب الإسباني بقيادة لويس انريكي.





وحصد بنزيما اليوم جائزة جديدة في مسيرته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، وذلك بإعتبار هدفه في النهائي أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية.





والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، تمكن من حصد لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بثنائية مقابل هدف وحيد للإسباني.



