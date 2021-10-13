Advertisements

أنه الأقرب للفوز بها.. الكشف عن المرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:50 م
الكرة الذهبية 2021
الكرة الذهبية 2021
الفجر الرياضي
فجرت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية/ مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن المرشح الأقوي والأبرز للتويج بجائزة الكرة الذهبية لهذا العالم، ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز بالجائزة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

ومع الإعلان عن لائحة المرشحين الثلاثين، تبدأ الآن مرحلة التصويت التي يشارك فيها الصحافيون، ومدربو وقادة المنتخبات الوطنية الذين سيختارون أفضل خمسة مرشحين بالنسبة لهم. وبعد الإعلان عن اللائحة المختصرة للمرشحين، سيتم الإعلان عن الفائز في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وألغيت الجائزة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبقى اللقب في حوزة ميسي، صاحب الرقم القياسي بستة ألقاب والذي قرر خوض مغامرة جديدة هذا الموسم بتركه برشلونة للدفاع عن ألوان سان جرمان، على غرار غريمه رونالدو، الفائز باللقب خمس مرات والذي قرر ترك يوفنتوس للعودة الى مانشستر يونايتد.

وأدى إلغاء الجائزة العام الماضي إلى حرمان ليفاندوفسكي من هذا الشرف بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع بايرن ميونيخ، ليكتفي بنيل لقب الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب، لكنه سيحظى بفرصة جيدة مرة أخرى لاسيما بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 41 هدفاً خلال الموسم، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم "المدفعجي" الراحل غيرد مولر (40 هدفاً موسم 1971-1972).

وتضم لائحة المرشحين الثلاثين، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) والإيطالي جورجو كيليني (يوفنتوس) والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي) والإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان سابقاً وباريس سان جيرمان الفرنسي حالياً) والبرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنجليزي) والنرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والإيطالي جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) والإنجليزي هاري كين (توتنهام) والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي) والدنماركي سايمون كاير (ميلان الإيطالي) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) والبلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي سابقاً وتشيلسي حالياً) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة سابقاً وسان جيرمان حالياً) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جيرارد مورينو (فياريال) والإنجليزي مايسون ماونت (تشيلسي) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإسباني بيدري (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس سابقاً ومانشستر يونايتد حالياً) والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي كريم بنزيما والمتوج مؤخرًا ببطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب فرنسا على حساب إسبانيا، هو الأوفر حظًا للتتويج بجائزة الكرة الذهبية متفوقًا على ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وجورجينيو ومبابي وليونيل ميسي.

الكلمات المفتاحية

ميسي مبابي صلاح دوري الأمم الاوروبية جورجينيو تشيلسي بنزيما الكرة الذهبية

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن أسباب تأجيل ملف تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ 42 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

هشام يكن: هذه حقيقة تصالحي مع مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ 8 دقائق

أنه الأقرب للفوز بها.. الكشف عن المرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية

منذ 33 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول والقنوات الناقلة

التفاصيل الكاملة لجوائز "فرانس فوتبول".. محمد صلاح على موعد مع التاريخ

مودريتش يكسر هيمنة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

في مقدمتهم فاتي وفينيسيوس.. 20 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في 2020

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

عاجل - الكشف عن المرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية «مفاجأة»

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

05:29 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

05:41 م

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements