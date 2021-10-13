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محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد ويعلق: "المضيفة الألمانية الفرفوشة رزق"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:14 م
محمد رمضان
محمد رمضان
إسراء عبدالفتاح
أثار الفنان محمد رمضان الجدل بعد نشره فيديو جديد له، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرقص مع مضيفات طائرته على أنغام أغنية "يا حبيبي"، معلقًا:"المضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق".

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد تصدر أمس الثلاثاء التريند، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص مع مضيفة طيارته الخاصة، وذلك خلال استعداده لحضور مهرجان الجونة السينمائي، الذي من المقرر له أن ينطلق غدًا الخميس.

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