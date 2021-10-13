Advertisements

أحمد موسى يهنئ النسور الجوية: جاهزية على مدار الساعة ( فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:29 م
موسى
موسى
كساب أحمد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، القوات الجوية بعيدها السنوي قائلا: "كل سنة ونسور مصر بخير".

وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "رأينا اليوم إحدى القواعد الجوية، والتقينا مع قادة القوات الجوية، وعدد كبير من المقاتلين، بلدك تمتلك قوة وقدرة عسكرية هائلة وغير مسبوقة، والكلام ده حدث بعد 2014".

وأشار موسى إلى أن بداية تحديث منظومة السلاح الجوي، بدأت حينما كان الرئيس السيسي في منصب وزير الدفاع، مضيفا:"مصر لديها تفوق عسكري كبير، والجاهزية على مدار الساعة"

وأكد أن تجهيز النسور الجوية المصرية على أعلى مستوى، وهو ما يطمئن كافة المواطنين على ما هو قادم، مشيرا إلى مصر لديها مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من إنتاج عدد من دول العالم.

وأوضح أن مصر من الدول القليلة التي تنتهج سياسة تنويع مصادر التسليح، لافتا إلى أن القاعدة الجوية التي زارها اليوم تختص بالمقاتلات فقط.
ووجه رسالة إلى المواطنين:"متشغلش بالك، سيب كل حاجة لصاحبها".

الكلمات المفتاحية

النسور الجوية أحمد موسى

أخبار تهمك

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الشناوي يغيب عن موقعة القمة رسمياً

منذ ساعة

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال 2019.. استلام دفعات رافال والغواصة 209 وإطلاق أقمار صناعية

نصر سالم: فرنسا تجري تدريبات مع مصر لمعرفة رأينا في أسلحتهم

شاروبيم يُطمئن مواطني الدقهلية حيال احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في المحافظة

درع السماء.. القوات الجوية المصرية نسور تحمي الأجواء وسجل حافل بالانتصارات

الرئيس يطلع علي أنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة

قصة واقعية.. أحمد موسى يشيد بـ فيلم السرب: الأعداء لم يناموا منذ عرض الإعلان (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements