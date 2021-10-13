أحمد موسى يهنئ النسور الجوية: جاهزية على مدار الساعة ( فيديو)



هنأ الإعلامي أحمد موسى، القوات الجوية بعيدها السنوي قائلا: "كل سنة ونسور مصر بخير".



وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "رأينا اليوم إحدى القواعد الجوية، والتقينا مع قادة القوات الجوية، وعدد كبير من المقاتلين، بلدك تمتلك قوة وقدرة عسكرية هائلة وغير مسبوقة، والكلام ده حدث بعد 2014".



وأشار موسى إلى أن بداية تحديث منظومة السلاح الجوي، بدأت حينما كان الرئيس السيسي في منصب وزير الدفاع، مضيفا:"مصر لديها تفوق عسكري كبير، والجاهزية على مدار الساعة"



وأكد أن تجهيز النسور الجوية المصرية على أعلى مستوى، وهو ما يطمئن كافة المواطنين على ما هو قادم، مشيرا إلى مصر لديها مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من إنتاج عدد من دول العالم.



وأوضح أن مصر من الدول القليلة التي تنتهج سياسة تنويع مصادر التسليح، لافتا إلى أن القاعدة الجوية التي زارها اليوم تختص بالمقاتلات فقط.

ووجه رسالة إلى المواطنين:"متشغلش بالك، سيب كل حاجة لصاحبها".



