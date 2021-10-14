مهرجان الجونة.. "رانيا يوسف" أيقونة الجدل على السجادة الحمراء







وعلى مدار السنوات الماضية ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالات أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.







وفي السطور التالية نعرض أبرز إطلالات الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء:



أزمة البطانة:







طلت الفنانة رانيا يوسف في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة خطفت الأنظار، وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا لأيام كثيرة.







فظهرت رانيا يوسف وهي ترتدي فستان شفاف، وقالت أن بطانة الفستان قد ارتفعت، مما جعلها حديث السوشيال ميديا.



جمبسوت قصير:







ظهرت الفنانة رانيا يوسف في الدورة السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة مثيرة وذلك في أول أيام المهرجان.



وظهرت رانيا بـ "جمبسوت" قصير مثير، جاءت أغلب التعليقات عليها أنها ظهرت بدون بطانة، وأن الفستان ساخن ولا يليق بها أن تظهر به.







الفستان أبو سرّة:



ظهرت رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة مثيرة، وأطلق عليه بعض رواد السوشيال ميديا بـ"الفستان أبو سرة".



حيث ارتدت الفنانة رانيا يوسف اليوم فستان باللون الأزرق، طويل، له فتحة من على الساقين، مع فتحة أخرى على شكل هرم من منطقة السرة.



وفي السياق ذاته، صرحت لبرنامج MBCTrending، قبل أيام من أنطلاق المهرجان، أنها قامت باختيار الفساتين لحضور المهرجان.



وأضافت في تصريحاتها، قائلة: " اخترت الفساتين التى اشارك بها فى فعاليات المهرجان المختلفة والتى ستكون مفاجأة لجمهورى ومن ناحية اخرى ساشاهد عدد من الافلام التى تعرض فى المهرجان الى جانب الحصول على قسط من الراحلة بمن عناء التصوير".





تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ أمس الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات لها عن الفساتين التي ستحضر بها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021.