أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير من جديد لحضور مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد، بواقع ألف مشجع لكل فريق.





بعد عودة الجماهير.. تعرف على لائحة العقوبات بالدوري

وجاءت لائحة العقوبات كالتالي:





- السب الجماعي .. غرامة 20 ألف جنيه

- السب الجماعي الذي يؤدي إلى إيقاف المباراة .. 50 ألف جنيه

- استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان .. 50 ألف جنيه

- استخدام الألعاب النارية بشكل يتسبب في إيقاف المباراة أو إلقائها في الملعب .. غرامة 100 ألف جنيه

- قذف زجاجات أو حجارة على الحكم أو مسؤولي تنظيم المباراة .. غرامة 100 ألف جنيه، وفي حالة التكرار يعاقب الفريق بلعب مباراة دون جمهور وتضاعف الغرامة إلى 200 ألف جنيه.

- في حالة اقتحام أحد الجماهير للمدرجات في مباراة مقامة دون جماهير .. يعتبر الفريق صاحب الملعب خاسرًا 0-2 مع تغريمه 100 ألف جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة إلى 300 ألفًا ثم نصف مليون جنيه.

- في حالة اقتحام أحد الجماهير ملعب المباراة في لقاء مقام دون جمهور .. يعاقب الفريق المضيف بغرامة 200 ألف جنيه واعتباره خاسرًا 0-2.

- في حالة اقتحام أحد الجماهير ملعب مباراة مقامة بحضور جمهور .. يعاقب صاحب الملعب بغرامة 100 ألف جنيه واعتباره خاسرًا بجانب خصم 3 نقاط نهاية الموسم.