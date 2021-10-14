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بحقائب كثيرة.. أمينة خليل تستعد لحضور مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:49 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
مي مرسي
شاركت الفنانة أمينة خليل صورة من استعدادها لحضور مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر خاصية "الستوري" من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "خليل" في الصورة، وبجانب حقائب كثيرة تجهيزا لحضور المهرجان بإطلالات متميزة.

وتعد آخر أعمال أمينة خليل، مسلسل خلى بالك من زيزى ويشاركها البطولة محمد ممدوح، وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومى فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

بحقائب كثيرة.. أمينة خليل تستعد لحضور مهرجان الجونة السينمائي
بحقائب كثيرة.. أمينة خليل تستعد لحضور مهرجان الجونة السينمائي

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