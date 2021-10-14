مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

عاتب الإعلامي مفيد فوزي الإعلامي تامر أمين، بعد تعليقه على مقطع الفيديو الذي انتشر للفنان محمد رمضان وهو يرقص مع المضيفات في طائرته الخاصة.





وقال "فوزي" في حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "بوجه لك عتاب أنت اتكلمت على محمد رمضان 9 دقائق و11 ثانية، أنا انشغل به ليه! هو نفسه ننشغل به لية!".





وعقب تامر أمين: "حضرتك عندك حق بس أنا بتكلم علشان نقوله أنت بتخلف وراك ضحايا وخسائر وناس ملهاش ذنب، ليعود مفيد قائلًا "كده بقوا 11 دقيقة".





وكان علق الإعلامي تامر أمين، على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو يقوم بالرقص مع طاقم الضيافة على طائرته الخاصة على احد أغانيه.





وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، الثلاثاء: "محمد رمضان من الفنانين اللي طول الوقت يعملوا جدل".





وأضاف: "أرجوكم كفاية سفر على محمد رمضان، كل ما يسافر كل ما يعمل مشكلة، محمد رمضان هيقعد طيارينا ومضيفاتنا في البيت".





وتابع: "اللي يغيظك أن رمضان هو اللي بيصور وهو اللي بينزل الفيديوهات، ولكن المنظر وحش حتى لو كانت طائرة خاصة لأنه أنا محبش أشوف مضيفة بالشكل ده".





واستطرد: "المضيفة هي الوجهة الخاصة بالطائرة وأدوارها محددة على متن الطائرة حتى لو كانت طائرة خاصة، المضيفة مش متأجرة لمزاج الراكب وهو مشهد غير لائق".



