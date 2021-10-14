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أسعار صرف "اليورو" مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 أكتوبر بالبنوك

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:33 ص
اسعار صرف اليورو اليوم
اسعار صرف اليورو اليوم
الفجر الاقتصادي

 استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، حيث بلغت في المتوسط نحو 18.10 جنيه للشراء و 18.22 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي.

 

وقدم بنك " SAIB"  أفضل سعر بيع اليورو عند 18.15 جنيه ، وعرض البنك الاهلي اليوناني افضل سعر شراء اليورو عند 18.19 جنيه.

 

أسعار اليورو في البنوك الحكومية :

 

وسجلت  أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك الحكومية نحو 19 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع في البنك الاهلي المصري، ونحو 18.12 جنيه للشراء و 18.25 جنيه للبيع في بنك مصر.

 

وحقق في بنك الاسكان والتعمير  نحو 18.0 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع،  و في المصرف العربي الدولي 18 جنيه للشراء و 18.20 جنيه للبيع،  وبنك قناة السويس 18 جنيه للشراء و 18.22 جنيه للبيع.

 

اسعار صرف اليورو في البنوك الخاصة :

 

وبلغ اسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم بالبنوك الخاص، نحو 18.05 جنيه للبيع و 18.22 جنيه للشراء في بنك التجاري الدولي،  وهي نفس الأسعار في كلا من بنك  المشرق والاهلي اليوناني  وبنك  أبوظبي الأول، وبنك الإسكندرية.

 

أسعار اليورو عالميا :

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار اليورو ارتفاعات طفيفة مقابل الدولار الأمريكي مرتفعة عن أدنى مستوياتها التي سجلتها منذ 15 شهر أمام الدولار الأمريكي امس بعد توقعات برفع الفائدة على الدولار.

 

وسجل اليورو ارتفاعا 0.06% في بداية التعاملات الصباحية أمام الدولار ليصل إلى 1.1599 دولار.

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