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الناقد عبد الله غلوش يعلن عن هوية ثلاث فتيات سيشعلون حفل افتتاح مهرجان الجونة اليوم
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:58 م
آيه عبد العزيز
أعلن الناقد الفني عبد الله غلوش عن هوية ثلاث شخصيات ستكون متواجدة في حفل إفتتاح مهرجان الجونة اليوم وذلك عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك "
نشر عبد الله صوره لثلاث فتيات معلقا:"من بدري كده عشان محدش يسأل بالليل مين دول، خاصة انه متوقع يعملوا قلق ع الريدكاربت "
أضاف:" كارين وزان عارضة ازياء لبنانية عايشة في دبي وعندها ٣ عيال"، ريما فقيه،لبنانية الاصل وملكة جمال امريكا سابقا وعضو برنامج الاغذية العالمي في الامم المتحدة"
تابع:" إليانا مطربة فلسطينية مقيمة في امريكا ومعظم اغانيها مع مساري"
وكان من المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن اليوم ابرزهم يسرا،شيرين رضا،امينه خليل،مريم الخشت،اسر ياسين،نيللي كريم،بشري
نشر عبد الله صوره لثلاث فتيات معلقا:"من بدري كده عشان محدش يسأل بالليل مين دول، خاصة انه متوقع يعملوا قلق ع الريدكاربت "
أضاف:" كارين وزان عارضة ازياء لبنانية عايشة في دبي وعندها ٣ عيال"، ريما فقيه،لبنانية الاصل وملكة جمال امريكا سابقا وعضو برنامج الاغذية العالمي في الامم المتحدة"
تابع:" إليانا مطربة فلسطينية مقيمة في امريكا ومعظم اغانيها مع مساري"
وكان من المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن اليوم ابرزهم يسرا،شيرين رضا،امينه خليل،مريم الخشت،اسر ياسين،نيللي كريم،بشري