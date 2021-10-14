تويتر يخطط لإظهار الإعلانات بين الردود على التغريدات

يخطط موقع تويتر لإظهار الإعلانات بين الردود على التغريدات، وذلك لتحقيق الدخل من خلال الإعلانات عبر إظهارها بين ردود المستخدمين أسفل التغريدات، لجذب انتباههم للإعلانات بشكل أكبر.





ويعمل موقع تويتر على توفير فرص جديدة لتحقيق الدخل من خلال مستخدميها، وقامت مؤخرًا بعرض الإعلانات بعدة طرق سواء على الصفحة الرئيسية أو بين تغريدات المستخدمين عند فتح حساباتهم، أو حتى في خاصية Fleet قبل إيقافها نهائيًا والتركيز على مساحات تويتر.





وصرحت بروس فالك، مدير منتجات الإيرادات، بأن الإعلانات ستظهر بعد الرد الأول على التغريدة، أو الثالث، والرد الثامن. وهي متاحة حاليًا للمستخدمين على نظامي تشغيل أندرويد و iOS حول العالم لاختبارها جزئيًا قبل الإطلاق الكامل لاحقًا.