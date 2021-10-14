قبل انطلاقه.. رانيا يوسف تشوق جمهورها لإطلالتها في حفل افتتاح الجونة السينمائي

نشرت "رانيا يوسف" فيديو تشوق فيه متابيعيها لإطلالتها في مهرجان الجونة اليوم، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت "يوسف" فيديو لإطلالتها السابقة في "مهرجان الجونة السنيمائي" معلقة عليه:"تفتكروا النهاردة الفستان هيكون لونه ايه؟".



ينطلق اليوم الخميس حفل افتتاح "مهرجان الجونة السنيمائي" في دورته الخامسة وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين.



يذكر أن "رانيا يوسف" أثارت الجدل مؤخرًا بعد اّخر تصريحاتها حول التبرع باأعضاء، مؤكدة أنها أوصت بالتبرع بأعضائها بع الممات منذ 6 أعوام، لأقتناعها بأهمية ذلك للإفادة البشرية.