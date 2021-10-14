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صيدلانية تتهم زميلتها بالتنمر بالزقازيق.. والنيابة الإدارية تحقق

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:47 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
هدير حمزة
تلقت نيابة الزقازيق – القسم الثاني، شكوى من صيدلانية بالوحدة الصحية بكفر عطا سلامة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي اتهمت فيها إحدى الموظفات بذات الوحدة الصحية باضطهادها والتنمر عليها والتزوير والتشطيب في دفتر الحضور والانصراف يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، والتعدي عليها بالضرب والسحل في اليوم التالي بمقر العمل مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، كما تلقت النيابة في تاريخ لاحق شكوى من الموظفة المشكو في حقها تتهم فيها الصيدلانية - الشاكية- بالتعدي عليها بالضرب.

نيابة الزقازيق
هذا وقد قام المستشار عمرو عوض - مدير نيابة الزقازيق – القسم الثاني بقيد البلاغ بالقضية رقم ١٢٨٠ ٢٠٢١، واستمع أمين عبد الرحمن – رئيس النيابة، صباح اليوم، لأقوال الطبيبة الشاكية كما تم سؤال مدير الإدارة الصحية،وأمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة وتكليف التفتيش المالي والإداري بفحص دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص.

النيابة الإدارية
وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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النيابة الإدارية الزقازيق التنمر الاعتداء على صيدلانية الاضطهاد

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