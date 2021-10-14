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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:30 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا أساسيا أمام الحرس الوطني بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاركة كهربا أساسيا أمام بطل النيجر

و من المقرر أن مباراة الأهلي ضد جيندارميري ناشونال بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

من جانبه أبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إعجابه بمستوى محمود كهربا الذي ظهر بشكل جيد في تدريبات المارد الأحمر الأخيرة حيث استقر المدير الفني للفريق للنادي الأهلي على إشراكه أمام بطل النيجر.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يفاضل بين محمود كهربا وطاهر طاهر للمشاركة أساسيا أمام فريق الحرس الوطن قبل أن يستقر على الدفع بكهربا أساسيا.

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موسيماني رياضة تشكيل الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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