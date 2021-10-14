شاليمار شربتلي تشارك في معرض اللوفر آرت شوبينج بالعاصمة الفرنسية باريس

تشارك الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، بثلاث لوحات جديدة في معرض اللوفر (آرت شوبينج 2021) والذي سيقام بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 22- 24 أكتوبر الجاري، ويضم العديد من الأعمال الفنية لأهم وأشهر فناني العالم المعاصرين، وقد أختار اللوفر لوحة من لوحات شاليمار شربتلي ضمن 10 رسامين فقط للدعاية للوفر.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي إن اختيار لوحة من لوحاتها الفنية الجديدة لتوضع في البوستر الدعائي الخاص بالمعرض، يمثل إضافة مهمة لتاريخها الفني، حيث يعد معرض " آرت شوبينج " واحدا من أهم المعارض الفنية على مستوى العالم، ويحتضن سنويا عشرات الأعمال الفنية لأهم فنانى العالم المعاصرين، ويعده الوسط الفنى فى باريس مناسبة مهمة لعرض أهم التجارب الفنية فى العالم، وأضافت أنها تحرص كل عام على المشاركة في هذا المعرض الفني المميز لما فيه من تنوع فني عالمي كبير، كما أنه يعد فرصه هامة لعرض أحدث إبداعاتها الفنية.

وحول المشاريع المستقبلية أوضحت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، أنها تستعد حاليا للمشاركة في العديد من المعارض والمناسبات الدولية، حيث ستشارك في أعمال معرض " آرت شوبينج " الذي سيقام في المركز العالمي لمدينة دوفيل الفرنسية في الفترة من 29 أكتوبر الجاري الى 1 نوفمبر 2021، كما ستشارك في حفل متحف موناكو بجانب قصر الأمير ألبير موناكو بفرنسا، حيث سبق وأن أستضاف متحف موناكو حفل "أرت ديفيليه" للفنانة شاليمار شربتلى، حيث استعرضت أحدث تشكيلة من الأزياء التى صممت مستلهمة من لوحاتها الفنية، وعلى جانب آخر تم اختيار الفنانة شاليمار شربتلي لتصميم جائزة حفل توزيع جوائز"الإنفلونسر influencer" موناكو، والتي تقام سنويا بمتحف موناكو بجوار قصر الأمير ألبير موناكو، ويتم خلالها تكريم أهم المؤثرين على مستوى العالم.

تمتلك الفنانة السعودية شاليمار شربتلي شهرة واسعة في عالم الفن التشكيلي، بعد أن نجحت في حجز مكانًا متقدمًا لإبداعاتها الفنية في متاحف عالمية بحجم اللوفر الفرنسي حيث تشارك هذا العام للمرة الخامسة، إضافة الى مشاركتها في العديد من المعارض الدولية ، كما أن أهم ما يميزها كرسامة قدرتها على خلق مساحات فنية مختلفة ومبتكرة من خلال قدرتها على إبداع مكوناتٍ لونية ضمن فن "الموفينج آرت" الذي ابتكرته شاليمار، بهدف جعل الفن أسلوب حياة، وإخراج اللوحاتِ الفنيةِ التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى فضاءات الحياة الرحبة للارتقاء بالذوق العام للأفراد وإضفاء لمسات جمالية وخبرات بصرية على أدوات الحياة البسيطة.