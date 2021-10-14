Advertisements

شاليمار شربتلي تشارك في معرض اللوفر آرت شوبينج بالعاصمة الفرنسية باريس

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:35 م
شاليمار شربتلي
شاليمار شربتلي
الفجر الفني

تشارك الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، بثلاث لوحات جديدة في معرض اللوفر (آرت شوبينج 2021) والذي سيقام بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 22- 24 أكتوبر الجاري، ويضم العديد من الأعمال الفنية لأهم وأشهر فناني العالم المعاصرين، وقد أختار اللوفر لوحة من لوحات شاليمار شربتلي ضمن 10 رسامين فقط للدعاية للوفر.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي إن اختيار لوحة من لوحاتها الفنية الجديدة لتوضع في البوستر الدعائي الخاص بالمعرض، يمثل إضافة مهمة لتاريخها الفني، حيث يعد معرض " آرت شوبينج " واحدا من أهم المعارض الفنية على مستوى العالم، ويحتضن سنويا عشرات الأعمال الفنية لأهم فنانى العالم  المعاصرين، ويعده الوسط الفنى فى باريس مناسبة مهمة لعرض أهم التجارب الفنية فى العالم، وأضافت أنها تحرص كل عام على المشاركة في هذا المعرض الفني المميز لما فيه من تنوع فني عالمي كبير، كما أنه يعد فرصه هامة لعرض أحدث إبداعاتها الفنية.

وحول المشاريع المستقبلية أوضحت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، أنها تستعد حاليا للمشاركة في العديد من المعارض والمناسبات الدولية، حيث ستشارك في أعمال معرض " آرت شوبينج " الذي سيقام في المركز العالمي لمدينة دوفيل الفرنسية في الفترة من 29 أكتوبر الجاري الى 1 نوفمبر 2021، كما ستشارك في حفل متحف موناكو بجانب قصر الأمير ألبير موناكو بفرنسا، حيث سبق وأن أستضاف متحف موناكو حفل "أرت ديفيليه" للفنانة شاليمار شربتلى، حيث استعرضت أحدث تشكيلة من الأزياء التى صممت مستلهمة من لوحاتها الفنية، وعلى جانب آخر تم اختيار الفنانة شاليمار شربتلي لتصميم جائزة حفل توزيع جوائز"الإنفلونسر influencer" موناكو، والتي تقام سنويا بمتحف موناكو بجوار قصر الأمير ألبير موناكو، ويتم خلالها تكريم أهم المؤثرين على مستوى العالم.

تمتلك الفنانة السعودية شاليمار شربتلي شهرة واسعة في عالم الفن التشكيلي، بعد أن نجحت في حجز مكانًا متقدمًا لإبداعاتها الفنية في متاحف عالمية بحجم اللوفر الفرنسي حيث تشارك هذا العام للمرة الخامسة، إضافة الى مشاركتها في العديد من المعارض الدولية ، كما أن أهم ما يميزها كرسامة قدرتها على خلق مساحات فنية مختلفة ومبتكرة من خلال قدرتها على إبداع مكوناتٍ لونية ضمن فن "الموفينج آرت" الذي ابتكرته شاليمار، بهدف جعل الفن أسلوب حياة، وإخراج اللوحاتِ الفنيةِ التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى فضاءات الحياة الرحبة  للارتقاء بالذوق العام للأفراد وإضفاء لمسات جمالية وخبرات بصرية على أدوات الحياة البسيطة.

الكلمات المفتاحية

معرض اللوفر آرت شوبينج شاليمار شربتلي باريس آرت شوبينج 2021

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 15 ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعتين

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 23 دقيقة

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

شاليمار شربتلي تطرح أحدث مشاريعها الفنية في دبي (صور)

شاليمار شربتلي تنافس فى 3 سباقات عالمية لفورميلا 1 بإيطاليا وهولندا (صور)

شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)

احتفالًا باليوم الوطني السعودي.. شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية على السيارات القديمة

شاليمار شربتلي تشارك في مبادرة "رسم وطن" على السيارات القديمة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements