تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط موقع المصرية للاتصالات WE





تعتبر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سهلة للغاية، حيث توفر شركة المصرية للاتصالات WE جميع خدماتها بشكل إلكترونبي عبر موقعها.





ونقدم لكم في السطور التالية تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط موقع المصرية للاتصالات WE.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة، وهي:





اضغط هنا للدخول على على موقع الشركة المصرية للاتصالات. للدخول على على موقع الشركة المصرية للاتصالات.





- أكتب كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.





- أنقر على أيقونة أظهر الفواتير فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.





- ثم الضغط على اختر للسداد ثم كلمة ادفع أعلى الشاشة.





- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتمّ إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على سدد.





- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ الفيزا أو الماستر كارد، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.





يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع من خلال منافذ وفروع WE، فوري، تطبيق WE Pay، مصاري، خدماتي، BEE، مكاتب البريد المصري، سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.



