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"ضحية لقمة العيش".. مصرع سائق حفار في حادث بالصف

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:23 م
إسعاف- أرشيفية
إسعاف- أرشيفية
إيمان عبد العاطي
لقى سائق حفار مصرعه في حادث أثناء مباشرة عمله بإحدى قرى مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

مصرع سائق حفار
تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع سائق حفار بإحدى المشروعات بقرية أسكر التابعة لمركز الصف.

كواليس الحادث
وتوصلت تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف إلى أنه أثناء مباشرة أحمد عادل لعمله كسائق حفار ضمن مشروع صرف صحي بالقرية، اختل توزانه وسقط.

جرى نقل السائق إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

الكلمات المفتاحية

مصرع سائق حفار لقمة العيش الصف

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