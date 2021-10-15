طارق شوقي: الأطفال الذين خضعوا لنظام التعليم الجديد "يفرحوا" (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حضور الطلاب بالمدارس ضروري ومهم في نظام التعليم الجديد، معلقا: "الحضور مهم مينفعش في نظام التعليم الجديد يكون أونلاين".



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن التعليم الأونلاين عامل مكمل وليس بديل، وانقذنا في ظروف جائحة كورونا، مضيفا: "الاطفال اللي اتعلموا في النظام الجديد تفرح".



وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنهم عملوا على تغيير نظام التقييم لطلاب الثانوية العامة، حيث حصل الطلاب الذين التحقوا بالجامعة هذا العام على تعليم مختلف، واستفادوا كثيرا رغم الخوف من التجربة، مضيفا: "اللي جايين وراهم حظهم أحسن لاستقرار النظام الجديد".



ولفت إلى أنه من المقرر أن تكتمل منظومة التعليم الجديد في 2029 ولكن هناك خطة في انتظار الموافقة تتضمن إنتاج المناهج الجديدة من الصف الخامس الابتدائي وحتى الثانوية العامة خلال 5 سنوات بدلا من 8 سنوات.