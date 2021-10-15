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بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:21 ص
مايا دياب
مايا دياب
رنا حسين

حلت الفنانة مايا دياب، في المركز الخامس ضمن قائمة تريند تويتر بعد إطلالتها  في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي.

حيث ارتدت "مايا دياب" فستان أحمر وبوط أحمر وقبعة كبيرة حمراء، وأثارت إطلالتها إعجاب الكثير في حين أنها أثارت استغراب البعض.


انطلقت اليوم فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي الذي يستمر حتى 22 اكتوبر الجاري، كما يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.
بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر
بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر
بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر
بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر
بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر
بعد إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة.. مايا دياب ضمن تريند تويتر

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