Advertisements

بمشاركة ميس حمدان.. محمد رمضان يقدم أغنيته الجديدة في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:49 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أروي حمدي - تصوير: عبير أحمد

شارك الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "جو البنات" في حفل افتتاح مهرجان الجونة، بمشاركة الفنان المغربي نعمان يلعياشي، والفنانة ميس حمدان.

 

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.

 

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، ويسرا، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة 2021 فساتين مهرجان الجونة الفنانة ميس حمدان الفنان نعمان الفنان محمد رمضان

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 22 ساعة

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 22 ساعة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم برشلونة على رادار ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 7 ساعات

في حضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة.. أول صور لحفل زفاف قفشة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صلاح يزف بشرى سارة إلى جماهير ليفربول

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة بأغنيه جديدة

بالصور والفيديو.. مهرجان الجونه يرفع شعار "قدر محصلش" بعد حريق القاعه الرئيسيه أمس

وصول عدد من نجوم الفن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

بفستان مفتوح.. أروى جودة تتألق من ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي" (صور)

عمرو منسي يعلق على حريق الجونة أمس:" ما حدث كان دعاية كبيرة

بالأسود.. درة تفاجئ الجمهور بإطلالتها على ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

11:38 م

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

11:28 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements