بمشاركة ميس حمدان.. محمد رمضان يقدم أغنيته الجديدة في حفل افتتاح مهرجان الجونة

شارك الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "جو البنات" في حفل افتتاح مهرجان الجونة، بمشاركة الفنان المغربي نعمان يلعياشي، والفنانة ميس حمدان.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، ويسرا، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها.