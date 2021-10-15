غرفة المنشآت السياحية: تعرضنا لضربة قوية في الفترة الماضية (فيديو)

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن صناعة السياحة تعرضت لضربات قوية جدا في الفترة الماضية، والذي أدى إلى احجام السائحين لفترة طويلة.





وأشار "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن شركت السياحة عانت الفترة الماضية وتحملوا أعباء كثيرة، وكان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ على العمالة رم الظروف الصعبة.



