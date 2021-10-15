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غرفة المنشآت السياحية: تعرضنا لضربة قوية في الفترة الماضية (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
عادل المصري
عادل المصري
هدى عبدالرازق
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن صناعة السياحة تعرضت لضربات قوية جدا في الفترة الماضية، والذي أدى إلى احجام السائحين لفترة طويلة.

وأشار "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن شركت السياحة عانت الفترة الماضية وتحملوا أعباء كثيرة، وكان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ على العمالة رم الظروف الصعبة.

وأوضح أن أزمة كورونا أثرت سلبًا على الشركات، ولكنهم في طريقهم للتعافي، لافتًا إلى أن الشركات السياحية ترحب بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن نسبة قليلة من شركات السياحة هي من ستستجيب لتطبيق الحد الأدنى للأجور لأن الشركات مازالت في مرحلة التعافي.

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