موسيماني يعقد محاضرة فنية للاعبين استعدادا لمواجهة الحرس الوطني

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية للاعبين اليوم في النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد السبت « السادسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا».





ومن المقرر أن تشهد المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني وطريقة أدائه، مع عرض لقطات مجمعة لبعض مبارياته، خاصة مباراتيه أمام بطل بوروندي في دور الـ64 لدوري الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بالنيجر بالتعادل الإيجابي1ـ1، قبل أن يفوز الحرس الوطني خارج أرضه بهدف نظيف في مباراة العودة ويتأهل لمواجهة الأهلي.





وتضم قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني١٩ لاعبا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.



