تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

كشف مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة فى السفارة المصرية بعمان-الأردن، عن الجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 52 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 68 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.



وقال المكتب فى بيان، إن المستحقات بلغت 144 ألفًا و778 دولارًا، أى ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



القوى العاملة

وناشد طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.



الملحق العمالى بالأردن

وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

